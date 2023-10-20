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        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilerle buluştu

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü, Prof. Dr. Erol Yaşar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:22
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        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilerle buluştu
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü, Prof. Dr. Erol Yaşar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yaşar, Üniversite Konukevi'nde düzenlenen "Medya Buluşmaları" programında medyanın kent için çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

        Üniversite hakkında bilgiler veren Yaşar, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar üniversitemizden 117 bin 977 mezunumuzu uğurladık. Mezunlarımız ülkemizin dört bir yanında başarıyla bizleri temsil etmektedir. Mersin Üniversitesi'nin büyük ailesi içerisinde aynı zamanda 84 farklı ülkeden 2 bin 738 yabancı uyruklu öğrencimiz de yer almaktadır. Bu öğrencilerimiz kaliteli eğitimimizden ve üniversitemizin tüm imkanlarından faydalanmaktadır. Mezun olarak ülkesine geri dönen bu öğrencilerimiz kentimizin ve ülkemizin gönüllü birer tanıtım elçisi olarak bizleri gururlandırmaktadır."

        Yaşar, araştırma üniversitesi adayı olmak ve sıralamalarda daha yukarılara çıkmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Toplantı sonrası Yaşar ve katılımcılar, inşaatı devam eden çeşitli birimleri gezdi.

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