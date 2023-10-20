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        Mersin'de 2 kişi mahallenin kedisinin ölümünden sorumlu tuttukları eczaneyi bastı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde iki kişi, mahallenin kedisini zehirlediğini düşündükleri eczane sahibinin iş yerine baskın yaptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:12
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        Mersin'de 2 kişi mahallenin kedisinin ölümünden sorumlu tuttukları eczaneyi bastı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde iki kişi, mahallenin kedisini zehirlediğini düşündükleri eczane sahibinin iş yerine baskın yaptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        İddiaya göre, Alata Mahallesi'nde bir kedi, araç çarpması sonucu öldü. Kediyle ilgilendikleri öne sürülen ailenin yakınlarından iki kişi, kedinin ölümünden sorumlu tuttukları eczane sahibinin iş yerine baskın yaptı. Hayvanın zehirlendiğini düşünen saldırganlar, iş yerine zarar verdi.

        Eczane sahibi Didem Dönertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularının, mahallede dolaşan sahipsiz kediye araba çarptığını ve kedinin öldüğünü söylediğini, kenndisinin olayı görmediğini anlattı.

        Dönertaş, "Kazada kedi ölmüş. Bu şahıslar da kediyi bizim zehirlendiğimizi düşünerek eczanemize saldırdılar. Camımızı kırdılar. Personelimize ve bize bıçak çekerek tehdit ettiler. Şikayetçi olduk. Gereken işlemler yapıldı." dedi.

        Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, iş yeri önüne gelen iki kişiden biri eczanenin camını kırarken, bu kişiler eczane önünde oturan ve içerden çıkan kişilere saldırıda bulunuyor.

        Öte yandan 2 şüpheliden birinin gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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