Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nda Roberto Iniguez dönemi sona erdi

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nda Roberto Iniguez dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Iniguez ile karşılıklı anlaşmaya varılarak mukavelenin feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Özel sebeplerden dolayı İspanya'ya dönmesi gereken Roberto Iniguez'e, organizasyonumuza kattığı değerden ve bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Kalbimiz seninle Roberto." ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
        Darp ettiği eşinin yakınları öldürdü
        Darp ettiği eşinin yakınları öldürdü
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü

        Benzer Haberler

        Mersin'de 2 kişi mahallenin kedisinin ölümünden sorumlu tuttukları eczaneyi...
        Mersin'de 2 kişi mahallenin kedisinin ölümünden sorumlu tuttukları eczaneyi...
        Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası Mersin'de başladı
        Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası Mersin'de başladı
        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilerle buluştu
        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilerle buluştu
        Yenişehir Triatlonu'nda heyecan yarın başlayacak
        Yenişehir Triatlonu'nda heyecan yarın başlayacak
        Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
        Akkuyu'da yüksekten düşen işçi, 6 gün sonra yaşamını yitirdi
        (geniş haber) - Ataşehir'de 45 katlı rezidans inşaatında yangın 
        (geniş haber) - Ataşehir'de 45 katlı rezidans inşaatında yangın 