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        Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:05
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        Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçmişte Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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