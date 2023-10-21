Mersin'de çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarındaki çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 21.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 21.10.2023 - 21:18
Mersin’in Erdemli ilçesinde yol kenarındaki çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.
Koyuncu Mahallesi TOKİ konutlarına giden yolun kenarındaki çöp ve moloz yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.