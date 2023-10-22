Mersin ve Osmaniye'de "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi
Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi.
Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mersin İl Temsilciliği üyeleri, sabah namazında Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde bir araya geldi.
Namazın ardından cami avlusunda toplanan üyeler, basın açıklaması yaptı.
Tekbir getiren grup, daha sonra dağıldı.
- Osmaniye
Osmaniye'de TÜGVA Osmaniye İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar Selimiye Camisi'nde toplandı.
Sabah namazının ardından camiden ayrılmayan grup tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.