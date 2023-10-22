ÇBK Mersin, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Olcay Orak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mersin ekibini daha önce de çalıştıran başantrenör Olcay Orak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Olcay Orak." ifadeleri kullanıldı.

ÇBK Mersin, 20 Ekim'de İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.