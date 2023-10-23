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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:10
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

        MDOB'un yazılı açıklamasına göre, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

        Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

        Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasında etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

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