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        Mersin'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:50
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        Mersin'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

        Kurye olarak çalışan Bilal Şık'ın kullandığı 06 DFZ 809 plakalı motosiklet, dün Kuvayı Milliye Caddesi'nde, park halindeki 01 ANG 607 plakalı otomobilden inmek isteyen sürücü R.G'nin kontrolsüz açtığı ön kapıya çarpıp devrildi. Motosikletiyle savrulan Bilal Şık'a, aynı güzergahta seyir halindeki Y.M'nin kullandığı 33 AAN 787 plakalı kamyonet çarptı.

        Ağır yaralanan Şık, haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

        Bilal Şık, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Şık'ın naaşı, Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Arpaçsakarlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Olayla ilgili sürücüler R.G. ve Y.M. gözaltına alındı.

        - Kuryelerden protesto

        Kentte görev yapan motosikletli kuryeler, olayı protesto etmek amacıyla Yenişehir ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Mersin Motorlu Motorsuz Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Muhammet Lale, gazetecilere, olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Lale, "Devletimizden ve firma yetkililerinden ricamız var. Kuryelerle ilgili kamu spotu yayınlarının yapılması gerekiyor. Eğitim şart. Vatandaşlarımız, trafikte motosiklet sürücülerini dikkate almıyor. Ölümle sonuçlanan kazalar var." dedi.

        Konuşmaların ardından kuryeler, kazaya tepki vermek ve trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla konvoy yaptı.

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