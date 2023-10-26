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        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a "Uzlaştırma Ödülü"

        Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Uzlaştırma Sempozyumu ve Ödül Töreni"nde, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:03
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        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a "Uzlaştırma Ödülü"
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        Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Uzlaştırma Sempozyumu ve Ödül Töreni"nde, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a ödül verildi.

        Bakanlığın, ceza yargılamasının yükünü hafifleten uzlaştırma sürecinde görev yapanlar için organize ettiği tören, 24 Ekim'de Ankara'da yapıldı.

        Programda, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a "Ceza Hukuku Sisteminde Uzlaştırma" ödülü verildi.

        Ödülünü Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın elinden alan Öztoprak, bu başarıda emeği geçen cumhuriyet savcısı, personel ve uzlaştırmacılara teşekkür etti.

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