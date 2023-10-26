Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılında Yörük çadırlarına Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yapıldı

Mersin'de, "Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü" kutlamaları kapsamında merkez Toroslar ilçesinde Yörüklerin kaldığı çadırlara Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

Mersin Valiliği himayelerinde kentte, "Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda il protokolü, öğrenciler ve sporcuların katılımıyla ilk olarak Toroslar ilçesinde Kuvayımilliye Karargahı ziyaret edildi.

Burada, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve sporcular karargahta milli mücadele dönemine ait fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserleri inceledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Kuvayimilliye Karargahı'nın tarihi önemini katılımcılara anlattı.

Vali Pehlivan ve Başsavcı Öztoprak, incelemenin ardından öğrencilerle karargaha bayrak astı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, daha sonra Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi Karatepe mevkisinde çadırlarda kalan Yörükleri ziyaret etti.

Yörüklerin kaldığı çadırlara Vali Pehlivan, öğrenciler, sporcular, jandarma ve emniyet personelinin katılımıyla Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

Yörük çadırlarına ziyarette bulunan Pehlivan, burada kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Pehlivan, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında 1200 rakımda Yörük çadırlarında kalan vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin gücünü şanlı tarihi ile milli ve manevi değerlerden aldığını aktaran Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yılları sırasında söylediği bir söz var. Diyor ki, 'Toroslar'a gidin, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, dünya üzerinde hiçbir güç bizi asla yenemez.' Aradan geçen 100 yıl sonra bu sözü Yörük çadırlarının olduğu bu noktada tekrar hatırlıyoruz, söylüyoruz. Görüyoruz ki, Yörük kardeşlerimizin çadırlarının dumanı tütüyor. Yurdumuzun her bir noktasında ocaklar tütüyor. Çok şükür ocaklarda, o yuvalarda evlatlar, nesiller yetişiyor ve ecdadından aldığı güçle ülkemizi yeni yüz yıllara hazırlıyor."

Pehlivan, Türkiye'nin tarihte olduğu gibi her zaman güçlü kalmaya devam edeceğini belirterek, ülkede her alanda eserler ortaya koyarak ve başarılar elde ederek güçlü geleceğe hep birlikte yürüdüklerini aktardı.