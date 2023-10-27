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        Mersin'de balkona çıkmaya çalışırken düşen kişinin karnına demir korkuluk saplandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, evine balkondan girmeye çalışırken düşen ve karnına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:43
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        Mersin'de balkona çıkmaya çalışırken düşen kişinin karnına demir korkuluk saplandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, evine balkondan girmeye çalışırken düşen ve karnına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Oktay Kuş, anahtarını unuttuğu evine kapıdan giremeyince balkondan geçmeye çalıştı.

        Kendi imkanıyla balkondan eve girmeye çalışan Kuş, dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine düştü.

        Karnına demir korkuluk saplanan Kuş'un, çevresinden yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, demiri keserek Kuş'u bulunduğu yerden kurtardı. Karnında korkuluğun parçası kalan Kuş, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kurtarma çalışmaları itfaiye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

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