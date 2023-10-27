Mersin'de zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman için teslimat töreni yapıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, askeri lojistik destek aracı Derman'a ilişkin, "Böyle bir aracın Mersin'de yapılıyor ve ülkemizin farklı yerlerindeki kabiliyetlerin savunma sanayimize hizmet ediyor olması bizim için çok değerli." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, askeri lojistik destek aracı Derman'a ilişkin, "Böyle bir aracın Mersin'de yapılıyor ve ülkemizin farklı yerlerindeki kabiliyetlerin savunma sanayimize hizmet ediyor olması bizim için çok değerli." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatılan ve Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından yürütülen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" kapsamında geliştirilen 13 zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman için teslimat töreni yapıldı.

Şeker, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'de düzenlenen törende, savunma sanayisinde ciddi başarı sağlandığını söyledi.

Diğer ülkelerin, Türkiye'nin bu alandaki gelişimini merak ettiğini belirten Şeker, şöyle konuştu:

"Başarımızın arkasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi, güçlü ordu ve emniyet güçlerimizin bulunması. Onlar, ciddi bir güç, referans. Onların istemleri, ürünleri kullanması, kabul şartları dünyada da önemli itibar göstergesi. Eğer siz, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir ürün teslim ettiyseniz, o dünyada kabul görüyor."

Şeker, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sürekli sahada olmasının ürünlerin gelişmesine katkı sağladığını, sahadan alınan geri dönüşlerin firmalar tarafından ürünlere yansıtıldığını vurguladı.

- "Kabiliyetleri ürüne, tasarıma dönüştürmek istiyoruz"

Askeri lojistik alanını desteklemek için yapılan çalışmaları anlatan Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir aracın Mersin'de yapılıyor ve ülkemizin farklı yerlerindeki kabiliyetlerin savunma sanayimize hizmet ediyor olması bizim için çok değerli. Biz de ekosistemimizi geliştirirken, ülkemizin hangi köşesinde, ilinde ne kabiliyet varsa bunların hepsini kullanmak, kabiliyetleri ürüne, tasarıma dönüştürmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bunlarla desteklemek istiyoruz."

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Sanayii Başkanlığının, kanundan gelen 2 temel görevi var; Silahlı Kuvvetlerimizi modernize etmek ve savunma sanayimizi geliştirmek. Şu araçlar ikisini aynı anda sağlıyor. Bu misyonumuzun canlı halini burada sizlerle görmüş oluyoruz. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerimizi modernize ediyoruz. Lojistik hizmetlerini, çok daha etkin yapabilecek şekilde modern araçlarla donatıyoruz diğer taraftan da bunlar, Türk mühendislerinin tasarımıyla, buradaki işçilerimizin alın teriyle, altyapılarla üretiliyor."

Türkiye'ye katma değer sağmaya gayret ettiklerini belirten Şeker, ürünlerin kabiliyetinin ihracatla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da askeri araçların terörle mücadele büyük fayda sağladığını ifade ederek, gelecekte Türkiye'nin yıldızının daha da parlayacağını dile getirdi.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık da yaptıkları çalışma ve projeleri anlattı.

Konuşmaların ardından zırhlı lojistik destek aracı Derman'ın özelliklerinin yer aldığı video gösterildi, katılımcılar aracın direksiyonuna geçti.

Törenin sonunda Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisine 13 zırhlı aracın anahtarını ve temsili teslim belgesini verdi.