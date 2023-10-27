Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo, Dadashov, Strandberg, Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania, Burak Bekaroğlu, Vindel
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Thiam, Mane, Gökhan Sazdağı, Carole, Morte
Gol: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)
MERSİN