Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo (Dk. 75 Ömer Faruk beyaz), Dadashov, Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 62 Aabid), Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Vindel (Dk.75 Fernandes)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.87 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 77 Bahoken), Mane (Dk. 87 Ackah), Gökhan Sazdağı, Carole, Morte (Dk.77 Ramazan Civelek)
Goller: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) Dk. 47 Morte (Kayserispor) Dk. 67 (penaltıdan) Dadashov (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru Dk. 86 Dadashov, 90+6 Aabid ( Hatayspor)
MERSİN