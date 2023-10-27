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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo (Dk. 75 Ömer Faruk beyaz), Dadashov, Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 62 Aabid), Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Vindel (Dk.75 Fernandes)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.87 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 77 Bahoken), Mane (Dk. 87 Ackah), Gökhan Sazdağı, Carole, Morte (Dk.77 Ramazan Civelek)

        Goller: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) Dk. 47 Morte (Kayserispor) Dk. 67 (penaltıdan) Dadashov (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru Dk. 86 Dadashov, 90+6 Aabid ( Hatayspor)

        MERSİN

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