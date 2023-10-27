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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:06
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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un zor bir deplasman olduğunu belirtti.

        Karşılaşmanın ilklerle geçtiğini dile getiren Uçar, rakiplerinin ilk defa kendi sahasında kaybettiğini, kendilerinin de üst üste 2 galibiyet aldıkları önemli bir maç olduğunu kaydetti.

        - Oyuncularımızı yürekten kutluyorum"

        Deplasmanda 210 gün sonra galibiyet aldıklarını aktaran Uçar, şöyle devam etti:

        "Bugün bu zor deplasmanda, çok ciddi efor koyup, mücadele eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Ekip olarak geçen haftayı yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Rize galibiyetinden sonra, Hatay galibiyeti de bizim adımıza çok anlamlı oldu. Hatayspor, ligin en genç ikinci kadrosu. İç sahada özellikle çok etkili oynuyorlar. Dinamik, atletizmi yüksek oyunculara sahipler. Ligin en iyi geçiş yapan takımlarından biri olduğu için çok zor bir maç beklediğini maç öncesinde oyuncularımızla konuşmuştuk, çalışmıştık."

        Hatay gibi zor deplasmanda alınan bu galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizim biraz daha net pozisyonlar ürettiğimiz, onların da Bilal'in çok iyi kurtarış yaptığı bir bölüm var. İlk yarı biz 3 tane net kaçırdık. Onların da 3 önemli şutu vardı. Bu bölümlerde Bilal başarılıydı. İkinci yarıya biz oyunu kendi sahamızda kabul etmemek adına aynı mantalite ile başladık. Penaltı golünden sonra Hatayspor'un doğal olarak hakimiyetini koyduğu, topa daha çok sahip olduğu, pozisyonlar ürettiği bir bölüm. O bölümde savunmaya çalıştık, iyi de savunduğumuzu düşünüyorum. 2-3 pozisyon da verdik. Belki 3-1'i bulabilsek biraz daha farklı olacaktı. Bu galibiyetin bundan sonraki süreçte farklı hayaller kurmamıza vesile olacağını düşünüyorum."

        Uçar, Kayserispor taraftarına ve kendisine bu görevi verdiği için yönetimlerine teşekkür etti.

        Hedeflerinin hem güzel oyun oynayan hem de sıralamada iyi konumda yer alacak Kayserispor'u ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Uçar, "Ekibimle, oyuncularımızla, yönetimimizle, taraftarlarımızla beraber bunları başarabilecek güce, isteğe, arzuya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hatayspor'a, Volkan Hoca ekibine de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Çok iyi bir ekipleri var. Umarım bundan sonraki süreçte onlar adına çok daha güzel geçebilir." ifadelerini kullandı.

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