Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.