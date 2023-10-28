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        Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:25
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        Mersin'de 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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