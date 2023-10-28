Mersin'den ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'de Mersin Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrencileri ve velilileri ile okul müdür yardımcısı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mersin Ahmet Hocaoğlu İlkokulu öğrencileri ve velilileri ile okul müdür yardımcısı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ahmet Hocaoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Nurşin Akman, beraberinde öğrenciler ve velilerle Ankara'ya gitti.

Akman, öğrenciler ve veliler, Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyet'in 100. yılında burada Türk bayrağı açtı.

Grup, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde ve Anıtkabir'de fotoğraf da çektirdi.

Nurşin Akman, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'de bulunma şansı yakaladığını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmak çok güzel bir duyguydu. Onu, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyet'imize nice 100 yıllar diliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.