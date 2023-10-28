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        Erdemli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Erdemli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:18
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        Erdemli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
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        Erdemli ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında fidan dikimi yapıldı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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