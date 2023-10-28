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        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı

        Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:24
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        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
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        Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.

        Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı.

        Mehter takımının da marşlarıyla eşlik ettiği fener alayının yürüyüşü Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu.

        Programın sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        - "Duyguluyuz, coşkuluyuz, 100. yılımızı kutluyoruz"

        Vali Pehlivan, gazetecilere, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yaptıkları söyledi.

        Şanlı Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece ülkemiz, devleti ve milletiyle çok daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyecektir. Duyguluyuz, coşkuluyuz, 100. yılımızı kutluyoruz. Başta Cumhuriyet'imiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Tarihimizden aldığımız güçle yeni bir yüzyıla adım atıyoruz." diye konuştu.

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