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        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, engelliler ile toplum arasında pozitif etkileşim geliştirilmesi amaçlanan "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında, yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:11 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:11
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        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği düzenlendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, engelliler ile toplum arasında pozitif etkileşim geliştirilmesi amaçlanan "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında, yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği gerçekleştirildi.

        Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında organize edilen etkinlik, Taşucu Limanı'nda yapıldı.

        Tarsus Engelliler Platformu işbirliğindeki etkinliğe, 11 ülkeden engelli bireylerin de yer aldığı yaklaşık 30 kişi katıldı.

        Katılımcılar, ilk olarak yelkenlerle denize açıldı. Akdeniz'in "mavi suları"ndaki parkuru tamamlayan yarışmacılar, daha sonra kıyıya döndü.

        Özel gereksinimli çocuklar da boyama ve el sanatları gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılarak keyifli vakit geçirdi.

        Programda bir konuşma yapan Silifke Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, anlamlı bir projeye imza atıldığını söyledi.

        Farklı ülkelerden katılımcıları ağırladıklarını aktaran Genç, "Amacımız, engelli bireylerdeki ekstra gücü ortaya çıkartmak. Engelli bir bireye gerekli imkan ve eşit şartlarda mücadele etmesi sağlandığında her şeyi başarabilir." dedi.

        - "İnsanlara destek ve kendilerini aşma fırsatı veren eşsiz bir proje"

        Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de projeyle hayallerin gerçeklemesine destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Rosatom'un desteğiyle düzenlenen uluslararası insani yardım misyonu 'Ruhun Yelkenleri' bir kez daha gerçekleşti. Bu, insanlara destek ve kendilerini aşma fırsatı veren eşsiz bir proje. Ayrıca sadece sosyal adaptasyon değil, aynı zamanda yeni yetenekler geliştirme fırsatı da sunmaktadır. Rosatom, insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri aktif olarak desteklemekte ve uygulamaktadır. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa eden ve işletecek olan Akkuyu Nükleer AŞ'nin personeli, bu projenin misyon ve faaliyetlerine katılmaktan her zaman keyif alıyor."

        Proje yürütücüsü ve Beyaz Baston Derneği (ANO) Başkanı Oleg Kolpashchikov da "Ruhun Yelkeleri" projesinin amacına ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

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