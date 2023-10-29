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        Mersin'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:01
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        Mersin'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

        Karaduvar Mahallesi İsa Öner Bulvarı'ndaki restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu işletmede hasar oluştu.

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