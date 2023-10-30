Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de akademisyenler, enkazda canlı hareketi tespit eden radar geliştiriyor

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) akademisyenleri, enkaz ve göçük altında kalan canlıların hareketliliğini gösteren radar tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de akademisyenler, enkazda canlı hareketi tespit eden radar geliştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) akademisyenleri, enkaz ve göçük altında kalan canlıların hareketliliğini gösteren radar tasarlıyor.

        MEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Caner Özdemir, Dr. Hakan Işıker ve Dr. Betül Yılmaz, 1 Ağustos'ta "Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Görüntüleme Radarı Projesi" başlattı.

        Proje kapsamında, afetler nedeniyle oluşan enkaz veya göçüklerdeki canlı varlığını algılayabilecek radarın prototipi geliştirildi.

        Laboratuvarda tasarlanan cihaz için ekip tarafından özel odalarda yapay enkazlar oluşturuldu. Buradaki denemelerde, radarın enkazdaki canlıların kalp atışı, el, baş ve göğüs hareketi ile nefes alışını tespit ettiği belirlendi.

        - "İlk aşamada olumlu sonuçlar aldık"

        Prof. Dr. Özdemir, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin ardından "engel arkası görüntüleme sistemleri" konusunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

        Projenin, TÜBİTAK'ın desteğini aldığını belirten Özdemir, "İlk aşamada olumlu sonuçlar aldık. Özellikle 20 santimetreden 2 metreye kadar yakın mesafelerde yaşam varlığını görebildik. Mesafe, enkaz özelliğine göre daha da derinleşebilir." dedi.

        Özdemir, radarın, afet bölgesinde çalışan ilgili kuruluşlarca kullanılabileceğini, cihazın kurtarma faaliyetlerine destek vereceğini anlattı.

        Cihazın uzaktan algılama özelliğine sahip olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

        "Radar, elektromanyetik sinyalleri göndererek enkaz altına sinyal nüfus ediyor. Geri dönen sinyali tekrar topluyor ve işliyoruz. Sinyal ve görüntü işleme teknikleriyle görüntüyü kıymetlendiriyoruz. Orada bir canlı var mı, canlının durumu nedir, nefes alıyor mu, ne tür hareketler yapıyor? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz."

        Özdemir, cihazın beton, tuğla, briket ve tahta yapılarda çalışabileceğini ifade ederek, 12 ay sürecek tasarım sürecinin sonunda projenin seri üretime hazır duruma getirileceğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması

        Benzer Haberler

        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Tadilat yapılan evden sarkan elektrik kablosundan akıma kapılan Yağmur, öld...
        Tadilat yapılan evden sarkan elektrik kablosundan akıma kapılan Yağmur, öld...
        Mersin'de MDOB ile ÇDSO'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
        Mersin'de MDOB ile ÇDSO'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
        Mersin'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus - Galatasaray: 77-100
        Tarsus - Galatasaray: 77-100
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi