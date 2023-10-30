Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.
Giriş: 30.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:31
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait müzikal, 1 Kasım Çarşamba saat 10.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.
Librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven'in kaleme aldığı eseri, Süleyman Tekin yönetecek.
Eserin koreografisini, Berna Turhan İleri yapacak.