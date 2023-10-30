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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:31
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.

        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait müzikal, 1 Kasım Çarşamba saat 10.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

        Librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven'in kaleme aldığı eseri, Süleyman Tekin yönetecek.

        Eserin koreografisini, Berna Turhan İleri yapacak.

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