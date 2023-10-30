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        Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tadilattaki evin dışında bırakılan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:26
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        Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tadilattaki evin dışında bırakılan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi'ndeki tadilatta olan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Yağmur Girgin, bina dışında kalan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.

        Çocuğun ve yanındaki arkadaşlarının çığlığı üzerine bölgeye giden Girgin'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ev sahibi ve elektrik tesisatını yapan firmadaki görevlilerin ifadesine başvurdu.

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