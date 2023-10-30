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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:05
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün sözde gençlik yapılanmasında sorumlu olduğu değerlendirilen M.K. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen N.B, A.G. ve U.T. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, N.B. ve A.G. tutuklandı, U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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