Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 02.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:34
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulmak için kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Operasyonda kazı malzemeleri ile dedektör ve dron ele geçirildi.