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        Mersin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atıcılık eğitimi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, atıcılığa yeni sporcular kazandırmak için kırsal mahalledeki okulda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:45
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        Mersin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atıcılık eğitimi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, atıcılığa yeni sporcular kazandırmak için kırsal mahalledeki okulda eğitim verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, "Köy Okullarında Spor Şenliği" kapsamında Kösbucağı İlk ve Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Okula geçici atış poligonu kuran antrenörler, öğrencilere sporu tanıttı, branşın inceliklerini anlattı.

        Antrenörler, ilk kez atış yapmayı deneyimleyen öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdemli Atış Poligonu'nun alanında dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu söyledi.

        Yetenekli öğrencileri keşfetmeyi hedeflediklerini belirten Keskin, "Atıcılığı çocuklarımıza sevdirmek ve yeni yetenekleri ortaya çıkartabilmek için köy ve mahalle okullarını geziyor, yetenek taraması yapıyoruz. Atıcılığa meraklı çocuklarımızın olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Antrenörlerden Enes Buğra Yayla da poligonu çocukların ayağına götürdüklerini ifade ederek, "Seyyar poligonda, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çocuklarımıza 10 metre havalı tüfekle atış yaptırıyoruz. Onlara branşı da tanıtıyoruz." diye konuştu.

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