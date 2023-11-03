Atakaş Hatayspor, yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 14 puanla 8. sırada bulunan Hatayspor, 2 puanlı son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Samsunspor maçına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanan Hatay ekibi, bugün Samsun'a gidecek.