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        İdrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 600 grama yakın prostat çıkarıldı

        SERKAN AVCİ - Osmaniye'de yaklaşık 10 yıldır idrar yapamama şikayeti nedeniyle zorluk yaşayan tır şoförü, mesanesinin alt kısmında 600 grama ulaşan prostatın "lazerli ameliyat" yöntemiyle çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:03
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        İdrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 600 grama yakın prostat çıkarıldı
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        SERKAN AVCİ - Osmaniye'de yaklaşık 10 yıldır idrar yapamama şikayeti nedeniyle zorluk yaşayan tır şoförü, mesanesinin alt kısmında 600 grama ulaşan prostatın "lazerli ameliyat" yöntemiyle çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Osmaniye'de yaşayan tır şoförü Mahmut Arık (52), prostat rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır sorun yaşadığı idrar yapamama şikayetinden kurtulmak için ameliyat olmaya kararı verdi.

        Çeşitli kentlerde hastanelere başvuran Arık, doktorların büyüklüğü nedeniyle prostatı alamayacaklarını söylemesi üzerine arkadaşının tavsiyesiyle Mersin'deki İMC Hastanesi'nde görevli üroloji uzmanı Dr. Güçlü Gürlen ile iletişime geçti.

        Görüşmenin ardından kente gelerek hastaneye başvuran Arık, tedavi altına alındı.

        Yapılan kontrollerde mesanesinin alt kısmındaki prostatın 600 grama ulaştığı belirlenen hastaya, kapalı yöntemle prostat dokusunu tamamen temizleyip dışarıya atabilen, halk arasında "lazerli ameliyat" olarak da bilinen Holmium Lazer Prostat (HoLEP) yönteminin uygulanması kararlaştırıldı.

        Ameliyata alınan Arık'ın prostatı, yaklaşık 5 saatlik cerrahi operasyonun ardından başarıyla çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan Arık, taburcu edildi.

        Üroloji uzmanı Dr. Güçlü Gürlen, AA muhabirine, ender büyüklükte görülen bir prostatın tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Arık'ın tedavi sürecinde şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Gürlen, "Mahmut Bey hastaneye geldiğinde muayenesini yaptık. MR görüntüsünde prostatın 600 gram olduğunu gördük. Elle ve ultrasonla muayenesini gerçekleştirdik, çok şaşırdım. 'Ameliyatı yapacak mısınız?' diye sorduğunda kararsız kalmıştım. 'Ameliyat sırasında bir sıkıntı çıkar mı?' diye düşündüm. Daha önce çok ameliyat yapmıştım ama en büyük prostat ameliyatı 300-350 gram arasındaydı." diye konuştu.

        - "Çok ender rastlanan büyüklükte"

        Gürlen, ekip arkadaşları Dr. Mehmet Akif Diri ve anestezi uzmanı Harun Aydoğan desteğiyle gerçekleştirdikleri ameliyatın zorlu geçtiğini belirtti.

        Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından operasyonu başarıyla tamamladıklarını aktaran Gürlen, şöyle devam etti:

        "Ortaya çıkan 600 gramlık bir prostat vardı. Tartıda da gördük, çok şaşırdık. Herhalde Türkiye rekorlarından bir tanesiydi. Daha önce böyle bir ameliyat yapmamıştık. Devasa bir prostat. Çok ender rastlanan büyüklüklerden bir tanesi. Dünya genelinde literatürü taradım, bu büyüklükte 10-15 hastada anca ortaya çıkmıştır. HoLEP, bizim açımızdan zor bir ameliyat ancak hasta konforu açısından çok kolay bir ameliyattı. Bir gün sonra ayaktaydı. Hastamız, bize idrar yapamama ve sık idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle başvurmuştu. Şu an gayet iyi. Kendisi çok mutlu."

        Mahmut Arık da ameliyatla yaşadığı şikayetlerinden kurtulduğunu aktardı.

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