İlkem Yapı Tarsusspor, Gm'rice Davis'i transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, Gm'rice Davis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, Gm'rice Davis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Davis'in transfer edildiği belirtilerek, "Takımımız uzun forvet Gm'rice Davis ile anlaşmış bulunmaktadır." denildi.
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