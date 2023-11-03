Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Orhan Pamuk'a verildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a verildi.

MTSO'daki törende, Orhan Pamuk'a ödülünü MTSO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol takdim etti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, konuşmasında, Cumhuriyet'in 50. yılında roman yazmaya başladığını söyledi.

Yaptığı işten çok memnun olduğunu anlatan Pamuk 50 yıldır kelimelerle oynayarak yazdığını belirtti.

Pamuk, Mersin'de ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bir sürü projesinin bulunduğunu ve hayatının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Pamuk edebi hatıralarını yazmak istediğini söyledi.

Pamuk babasına çok şey borçlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Akıllı ve zeki babam vardı. Abim ve ben ona çok şey borçluyuz. 'Sizden bir şey olmaz, akılsız.' demedi. Her zaman deha gibi davrandı. Öyle olduğumuzu sanmıyorum ama öyle davranan bir baban varsa sonunda öyle oluyorsun. Dokunulmaz insan gibi davranırdı. Resim çizeceksem Picasso olurdum, romancı olursam Nobel alırdım. Dedikleri de çıktı. Babamın hayran olduğu insanlar laik, modern, modern dünyanın yazarlarıydı. Ben de onlar gibi olmak isterdim, burada babama teşekkür etmek istiyorum oldum da."

Çalışarak bugünlere geldiğini aktaran Pamuk, "Buraya gelmekten şeref duydum. Sizler, 'O ödülü, bu ödülü almış, buraya gelir mi?' demediniz. Demediğiniz için teşekkür ederim. Bu ülkenin yazarıyım, bu ülkenin bir şehrinden çağırılmak benim için büyük müşerref." diye konuştu.

Pamuk, konuşmasında kitaplarından, ödüllerinden, yazarlık ile roman yazma süreçlerinden ve hayatından kesitler anlattı.

Çakır da seçkin edebiyat eserlerine, saygın yazarlara dikkati çekmek, kentin sanatla daha çok buluşmasını sağlamak ve sanat değerini yükseltmek için bu işin parçası olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Pamuk, katılımcılar ve okurlarıyla fotoğraf çektirdi.