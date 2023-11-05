Adana, Mersin ve Osmaniye'de Filistinliler için dua edildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Adana'da vatandaşlar yatsı namazı için merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, akşam namazını kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftüsü Aydın Yığman öncülüğünde dua etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar yatsı namazı için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bülbül Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Fetih, Mülk ve Yasin suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.