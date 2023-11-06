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        Mersin'de "sazan sarmalı" ve "şantaj" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntem ve şantajla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:42
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        Mersin'de "sazan sarmalı" ve "şantaj" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntem ve şantajla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yaklaşık bir ayda çok sayıda vatandaşın "sazan sarmalı" ve "şantaj" yöntemiyle 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Kimliği belirlenen 18 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İkametlerde, 62 banka kartı, 80 bin lira, 25 telefon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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