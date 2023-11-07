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        Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'ın annesinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi

        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın 87 yaşında hayatını kaybeden annesi Müzeyyen Ünüvar, Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:47
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        Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'ın annesinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi
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        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın 87 yaşında hayatını kaybeden annesi Müzeyyen Ünüvar, Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müzeyyen Ünüvar için Mersin Kocahasanlı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törende, Prof. Dr. Ünüvar taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine Müzeyyen Ünüvar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eski TBMM başkanlarından İsmet Yılmaz ile eski bakanlar Taner Yıldız, Recep Akdağ, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve vatandaşlar katıldı.

        Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından cenaze Kocahasanlı Akkale Mezarlığı'nda defnedildi.

        Ünüvar dün bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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