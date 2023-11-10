Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

        Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Hatayspor'un bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

        Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

        Galatasaray karşısında galibiyet arayacak Hatay ekibi, bu maça Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda hazırlandı.

        Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk
        Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu

        Benzer Haberler

        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 
        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de konuştu:
        İSTANBUL - YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇI...
        İSTANBUL - YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇI...
        Bakan Yerlikaya: Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayaca...
        Bakan Yerlikaya: Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayaca...
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü