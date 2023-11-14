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        Mersin'de sağanak etkili oluyor

        Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:40
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        Mersin'de sağanak etkili oluyor
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        Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

        Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.

        Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.

        Kentte yağış yer yer devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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