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        Mersin'de saman yüklü tırda 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de 32 kilo 600 gram esrar ele geçirilen saman yüklü tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:34
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        Mersin'de saman yüklü tırda 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de 32 kilo 600 gram esrar ele geçirilen saman yüklü tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kara yoluyla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan R.K'nin kullandığı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu.

        Aracın dorsesinde narkotik köpeği "ANKA" ile yapılan aramada, saman çuvallarının arazına gizlenmiş 68 pakette 32 kilo 600 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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