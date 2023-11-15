Mersin'de saman yüklü tırda 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 32 kilo 600 gram esrar ele geçirilen saman yüklü tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kara yoluyla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Takibe alınan R.K'nin kullandığı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durduruldu.

Aracın dorsesinde narkotik köpeği "ANKA" ile yapılan aramada, saman çuvallarının arazına gizlenmiş 68 pakette 32 kilo 600 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

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