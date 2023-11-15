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        Mersin'de KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:55
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        Mersin'de KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

        KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla düzenlenen törende KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Mendeli, törende, bugünün Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı olduğunu söyledi.

        KKTC'nin insanlık dışı ambargolar ve baskılara rağmen hukukun üstünlüğü yapısıyla bağımsız ve egemen devlet olarak yaşamaya devam edeceğini dile getiren Mendeli, ülkelerinin kuruluş yıl dönümü ilelebet kutlayacaklarını kaydetti.

        Mendeli, ülkelerinin anavatan Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçleneceğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk dünyasının da yüzyılı olacaktır. Cumhuriyetimizin 40. yıl dönümünü kutlarken tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz. Rumların azınlığı olmayacağız. Devletimizden, egemenliğimizden, anavatanımız Türkiye'den ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Ay yıldızlı bayraklarımızın ülkemiz toprakları üzerinde sonsuza denk dalgalanabilmesi için haklı davamızı sonuna denk savunmaya devam edeceğiz."

        Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

        İl Jandarma Komutanlığının komando birliği de zeybek oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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