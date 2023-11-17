Mersin'de bir gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 Kasım'da tartıştığı Mehmetcan Karakoç'u tabancayla öldüren M.K'nin tutuklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduklarını belirledikleri 6 zanlının daha adreslerini tespit etti.

Polis, soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 tabanca, av tüfeği ve 400 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tarsus ilçesinde çıkan tartışma sonucu M.K, Mehmetcan Karakoç'a tabancayla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Karakoç müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.