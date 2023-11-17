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        Mersin'de bir gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:55
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        Mersin'de bir gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli daha tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin, katil zanlısının tutuklandığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 Kasım'da tartıştığı Mehmetcan Karakoç'u tabancayla öldüren M.K'nin tutuklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduklarını belirledikleri 6 zanlının daha adreslerini tespit etti.

        Polis, soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 7 tabanca, av tüfeği ve 400 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Tarsus ilçesinde çıkan tartışma sonucu M.K, Mehmetcan Karakoç'a tabancayla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Karakoç müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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