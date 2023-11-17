Mersin'de şiddetli rüzgarın uçurduğu fabrika çatısı yolu kapattı

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar, yapımı devam eden bir fabrikanın çatısını yola uçurdu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki geri dönüşüm fabrikasının çatısına zarar verdi.

Rüzgar nedeniyle uçan çatı, Bahçederesi ve Çadırlı mahalleleri bağlantı yolunu kapattı.

Elektrik tellerine de zarar veren çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.