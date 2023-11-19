MDOB, 30. yıl dönümünü "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konseriyle kutladı Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşunun 30. yıl dönümü kapsamında "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşunun 30. yıl dönümü kapsamında "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde yaptığı konuşmada, sanatın hayat içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sanatın insan ruhunu dinginleştirdiğini dile getiren Pehlivan, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin kentte önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Süreç içerisinde kuruma emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan,"Mersin Devlet Opera ve Balesi geçen yıllar içerisinde 3 bin 191 konser vermiş. Toplamda da 1 milyon 200 bin seyirciye sunum yapmış. 2022'de de 92 konserle binlerce kişiye konserlerini icra etmiş." dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sanatın birçok dalında çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi bölgesel bir kurum olma bilinciyle kendi coğrafi bölgesi olmak üzere tüm yurtta ulusal ve uluslararası festivallere katılmış, turneler düzenlemiştir. Yurt dışından aldığı davetlerle 15 farklı ülkede ülkemizin aydınlık yüzünü temsil etmiştir." diye konuştu.

Sağtürk, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Türk sanatının zengin mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğini bildirdi.

Programda Sağtürk, 30 yıl içerisinde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde müdürlük yapanlara onur belgesi verdi.

- "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konseri

Konuşmaların ardından MDOB sanatçıları ve orkestrası "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, orkestra şefliğini ise Tolga Atalay Ün'ün yaptığı konserde solist sanatçılar Hale Soner Kekeç, Simge Büyükedes, Nihan Çetin Aydın ve Bülent Bezdüz sahne aldı.

MDOB orkestrası, korosu, bale sanatçıları ve çocuk korosu ile gerçekleştirilen konserde, daha önce sahnelenen opera ve bale eserlerine ait kesitler sunuldu.