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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:50
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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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