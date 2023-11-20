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        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:18
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        Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, 25 Kasım Cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak Hatay ekibi, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

        Basına kapalı antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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