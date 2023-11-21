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        Mersin'de kuş tuzağına bırakılan bayağı çakır kuşunu polis kurtardı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kırsalda kurulan tuzağa bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşu, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:35
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        Mersin'de kuş tuzağına bırakılan bayağı çakır kuşunu polis kurtardı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kırsalda kurulan tuzağa bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşu, polis ekiplerince kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi kırsalında yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        HAYDİ ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede kuş tuzağı buldu.

        Tuzağın içinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşu olduğunu gören ekipler, kurtardıkları kuşu Tarsus Doğa Parkı'nda götürdü.

        Stres ve açlığa bağlı bitkin düştüğü belirlenen kuşun, başka bir hayvanı yakalamak için kurulan tuzağa bırakıldığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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