Uzuncaburç Antik Kenti'nde rahip kralların kaldığı 2400 yıllık kule restore edildi MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Helenistik dönemden günümüze kadar korunmuş yapılara sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, milattan önce 4. yüzyıl sonlarında yapılan ve süreç içerisinde tahribata uğrayan rahip kralların kaldığı kule restore edildi.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Helenistik dönemden günümüze kadar korunmuş yapılara sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, milattan önce 4. yüzyıl sonlarında yapılan ve süreç içerisinde tahribata uğrayan rahip kralların kaldığı kule restore edildi.

Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan ve sütunlu caddesi, tapınakları, anıtsal çeşmeleri, tiyatrosuyla dikkati çeken antik kentte, tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yıl boyu devam eden kazıların yapıldığı antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Rövöle ve Anıtlar Müdürlüğü, Adana Koruma Kurulu, bir inşaat firması ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip de restorasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ekip, ilk olarak antik kentteki, Helenistik döneme ait yaklaşık 30 metre yüksekliğinde rahip krallar için yapılan 5 katlı yapıda arkeolojik kazı çalışması yapıldı.

Kazı çalışmalarının ardından tarihsel süreç içerisinde istila ve iklim koşullarından dolayı çökme ve tahribatın yaşandığı kulede restorasyon gerçekleştirildi.

- "Yapı gelecek nesillere aktarılmaya hazır hale geldi"

Kazı başkanı Ümit Aydınoğlu, AA muhabirine, Uzuncaburç'un, Mersin'de en iyi şekilde korunmuş antik kentlerden biri olduğunu söyledi.

Antik kentte birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Aydınoğlu, bunlardan en önemlilerinden biri de rahip kralların ikamet ve idare merkezi olan kulede yapılan restorasyon olduğunu belirtti.

Kulenin restorasyonla antik kentteki en görkemli yapı haline geldiğini aktaran Aydınoğlu, "Binlerce yıldır ayakta duran bu kule yıkılmak üzereydi. Arkeolojik kazılarını gerçekleştirdik ve kule restore edildi. 1000 yıl daha ayakta kalmasını sağlayacak şekle getirdik. Büyük bir çalışma oldu." diye konuştu.

Aydınoğlu, kuledeki restorasyon öncesi yaptıkları kazılarda, Bizans dönemine ait tarım aletleri, avizeler, heykeller, takılar, teraziler gibi çok sayıda eser bulduklarını söyledi.

Kuledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının çok önemli veriler sağladığına değinen Aydınoğlu, şöyle devam etti:

"Kulede hem içte hem dışta görülen bütün taşlar yerinde onarıldı. Kimyasal ve mekanik yöntemlerle kule sağlam hale getirildi. Kulede taşları birbirine bağlayabilmek için 15 bin metre çelik çubuk kullanıldı. 15 bin metre çelik çubuk kullanmak devasa bir mesele. Bunun sayesinde taşların hepsi sağlamlaştırıldı. Ardından da içeriye çelik iskelet kuruldu. Bu iskelet kuleyi boydan boya kaplıyor. Katları da oluşturuldu. Dışardan da çelik kuşaklar yapıldı, bu kuşaklar içerideki demir iskeletle birbirine bağlandı. Hem taşlara müdahaleyle hem sağlamlaştırmayla artık bu yapı gelecek nesillere aktarılmaya hazır hale geldi."

Aydınoğlu, kulenin son haliyle antik kentin en görkemli yapısı haline geldiğini belirtti.

Kulenin, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki diğer yapılarla bütünlük sağlayacağını aktaran Aydınoğlu, "Burası Mersin'in Türkiye ve dünya çapında daha tanınır hale gelmesini ve kültürel anlamda öne çıkmasını sağlayacak durumda. Bir yandan modern sivil mimarlık örneklerini korumaya bir yandan da antik yapıları ayağa kaldırıp gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Aydınoğlu, antik kentte yakın zamanda yapılacak çevre düzenlenmesiyle bölgenin ziyaretçiler için çekim merkezi haline geleceğini kaydetti.