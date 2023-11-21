Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de, kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezine dönüştürüp Almanya'da oturan bazı Almanları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla, şüphelilerin kişisel bilgilerine ulaştığı Alman vatandaşlarıyla iletişime geçtiğini ve polis tarafından kendilerine operasyon yapılacağını belirterek hesaplarına para göndermelerini sağladığını tespit etti.

Söz konusu ofise düzenlenen operasyonda aralarında banka çalışanlarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve söz konusu çağrı merkezindeki aramada, ruhsatsız 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 harici bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile dolandırılan Almanların kimlik ve banka kart bilgilerinin yazılı olduğu doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.