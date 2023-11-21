Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Tuncay Gengeç'e (44) uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Gengeç, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gengeç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığını tespit etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum

        Benzer Haberler

        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyl...
        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyl...
        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla bul...
        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla bul...
        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" d...
        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" d...
        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı
        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı
        Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
        Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
        Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüph...
        Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüph...