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        Hatayspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:02
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        Hatayspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        Ligde oynadığı 12 maçta 17 puan toplayan ve 9. sırada bulunan Hatay ekibi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.

        Hazırlıklarını, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştiren Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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