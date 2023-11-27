Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 38 zanlı yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de olduğu 220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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