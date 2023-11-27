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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 38 zanlı yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:42
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 38 zanlı yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Özel harekat ekiplerinin de olduğu 220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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